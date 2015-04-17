МИД Азербайджана: Данное заявление Госдепартамента США вызывает лишь удивление

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана высказалось по поводу заявления, сделанного Госдепартаментом США 16 апреля относительно Азербайджана.

Как сообщает Report, по словам руководителя пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева, данное заявление Госдепартамента вызывает лишь удивление: "В Азербайджане соблюдаются верховенство закона, обеспечиваются фундаментальная свобода и независимость судебной системы. В нашей стране никто не подвергается преследованиям из-за политической деятельности и взглядов. В Азербайджане полностью соблюдаются обязательства, принятые на международном уровне. Из-за уклонения от налогов и противозаконных действий Расул Джафаров был привлечен к уголовной ответственности и его вина была доказана в судебном порядке. Перед законом все равны и деятельность в качестве правозащитника не освобождает никого от ответственности перед законом. Подобное, не входящее в рамки верховенства закона заявление Госдепартамента США преследует целью вмешаться во внутренние дела Азербайджана.

США, выступающие с призывами о выполнении международных обязательств, в первую очередь должны потребовать соблюдения норм и принципов международного права, заставить Армению, оккупировавшую азербайджанские территории вопреки уставу ООН и Хельсинскому заключительному акту, вывести свои войска с захваченных территорий. Как продолжение оккупационной и захватнической политики, Армения по прежнем проводит на исконных территориях Азербайджана диверсионные военные учения, а США не высказывают свою позицию по этому вопросу. Было бы лучше, если бы проявляющие интерес к отдельным уголовным делам США оказали должное внимание восстановлению прав более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев".