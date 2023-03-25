МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам

23 марта пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна относительно предложений Армении к проекту мирного договора с Азербайджаном, сделанное и

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна касательно предложений Армении к проекту мирного договора с Азербайджаном, сделанное им в интервью египетскому информационному агентству "AlQahera" 23 марта.

Как сообщает Report, Айхан Гаджизаде заявил, что попытка Мирзояна в ходе интервью ввести в заблуждение международное сообщество путем искажения сути переговоров по проекту мирного договора между Азербайджаном и Арменией является абсолютно неприемлемой.

"Подобные высказывания армянского министра лишний раз являются наглядным примером того, насколько Армения прибегает к манипуляциям на переговорах по мирному соглашению, и ее несерьезного подхода к самим переговорам", - заявил Гаджизаде.

Он отметил, что, несмотря на согласованный между сторонами формат переговоров по мирному соглашению и договоренность по соблюдению определенных правил в этих переговорах, армянская сторона бойкотировала очередной раунд переговоров в декабре и сорвала их. Армянская сторона пока не вернулась к переговорам по мирному соглашению.