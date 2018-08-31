МИД Азербайджана: Армения не единственный член ОДКБ

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Армения - не единственный член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает Report, об этом журналистам на брифинге заявил глава пресс- службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос о намерении Армении поставить вето на возможное вступление Азербайджана в ОДКБ.

"Армения не единственный член ОДКБ. Есть и другие члены данной организации"-, подчеркнул он.

Напомним, 28 августа и.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян заявила на пресс-конференции, что Армения использует право вето, если Азербайджан заявит о намерении вступить в ОДКБ.