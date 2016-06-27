МИД Азербайджана: Адресатом мирного призыва Папы Римского Франциска является официальный Ереван

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ "Призыв к миру в Нагорном Карабахе Папы Римского Франциска посредством совместного заявления в Ереване является призывом к прекращению незаконной оккупации Арменией азербайджанских земель, выводу армянских вооруженных подразделений со всех оккупированных азербайджанских земель, в том числе из нагорно-карабахского региона Азербайджана, обеспечению возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои родные земли и установлению мира и справедливости в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Адресатом мирного призыва Папы Римского Франциска является официальный Ереван. Мы хотим надеяться, что официальный Ереван сделает выводы из этого мирного призыва Папы Римского и в скором будущем прекратит агрессорскую и оккупационную политику против Азербайджана", - подчеркнул Х.Гаджиев.