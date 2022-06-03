О нас

МИД: Азербайджан всегда был привержен сотрудничеству с ЮНЕСКО

МИД: Азербайджан всегда был привержен сотрудничеству с ЮНЕСКО Азербайджан отмечает 30-летие членства в ЮНЕСКО. За последние три десятилетия сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО развивалось, и наша страна стала надежным партнером в обеспечении мира и безопасности в мире на всех международных площадках, включая
Внешняя политика
3 июня 2022 г. 09:58
МИД: Азербайджан всегда был привержен сотрудничеству с ЮНЕСКО

Азербайджан отмечает 30-летие членства в ЮНЕСКО. За последние три десятилетия сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО развивалось, и наша страна стала надежным партнером в обеспечении мира и безопасности в мире на всех международных площадках, включая ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская сторона всегда была привержена сотрудничеству с ЮНЕСКО, выполнению своих обязательств по конвенциям, участником которых она является, и, в частности, обязательств по охране культурного наследия. На протяжении многих лет наша страна своим опытом и участием вносит значительный вклад в деятельность организации по восстановлению и охране культурного наследия, как в Азербайджане, так и во всем мире. Наша страна продолжит развивать партнерские отношения по направлениям деятельности Организации, оставаясь верной ценностям ЮНЕСКО", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Foreign Ministry: Azerbaijan always demonstrated commitment to cooperation with UNESCO
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan UNESCO ilə əməkdaşlığa hər zaman sadiqlik nümayiş etdirib"

Экслюзивные новости

Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2022 г. 17:42
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
1 июня 2022 г. 14:26
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"
1 июня 2022 г. 14:06
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi