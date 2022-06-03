МИД: Азербайджан всегда был привержен сотрудничеству с ЮНЕСКО

Азербайджан отмечает 30-летие членства в ЮНЕСКО. За последние три десятилетия сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО развивалось, и наша страна стала надежным партнером в обеспечении мира и безопасности в мире на всех международных площадках, включая

Азербайджан отмечает 30-летие членства в ЮНЕСКО. За последние три десятилетия сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО развивалось, и наша страна стала надежным партнером в обеспечении мира и безопасности в мире на всех международных площадках, включая ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская сторона всегда была привержена сотрудничеству с ЮНЕСКО, выполнению своих обязательств по конвенциям, участником которых она является, и, в частности, обязательств по охране культурного наследия. На протяжении многих лет наша страна своим опытом и участием вносит значительный вклад в деятельность организации по восстановлению и охране культурного наследия, как в Азербайджане, так и во всем мире. Наша страна продолжит развивать партнерские отношения по направлениям деятельности Организации, оставаясь верной ценностям ЮНЕСКО", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.