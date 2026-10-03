Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    МИД: Азербайджан вместе с братскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 09:56
    МИД: Азербайджан вместе с братскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира

    Азербайджан вместе с братскими тюркскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира, расширению сотрудничества и дальнейшему упрочению общего будущего.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.

    "3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств. Организация тюркских государств, основа которой была заложена Нахчыванским соглашением, является символом солидарности и стратегического партнерства между тюркскими государствами, связанными общими корнями, языком, историей и культурными ценностями. Азербайджан вместе с братскими тюркскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира, расширению сотрудничества и дальнейшему упрочению нашего общего будущего. Наше единство - наша сила, наша солидарность - наше будущее!", - говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Тюркские страны
    XİN: Azərbaycan qardaş dövlətlərlə birlikdə Türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsinə sadiqdir
    MFA: Azerbaijan remains committed to strengthening Turkic unity
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:23

    NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября

    Другие страны
    00:01

    Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:45

    В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:28
    Видео

    Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единства

    Внешняя политика
    23:16

    В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и науки

    В регионе
    23:03

    Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕС

    В регионе
    22:51

    Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран

    В регионе
    22:41
    Фото

    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже

    Kультурная политика
    Лента новостей