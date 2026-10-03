МИД: Азербайджан вместе с братскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира
- 03 октября, 2026
- 09:56
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан вместе с братскими тюркскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира, расширению сотрудничества и дальнейшему упрочению общего будущего.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.
"3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств. Организация тюркских государств, основа которой была заложена Нахчыванским соглашением, является символом солидарности и стратегического партнерства между тюркскими государствами, связанными общими корнями, языком, историей и культурными ценностями. Азербайджан вместе с братскими тюркскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира, расширению сотрудничества и дальнейшему упрочению нашего общего будущего. Наше единство - наша сила, наша солидарность - наше будущее!", - говорится в публикации.
3 oktyabr – Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü kimi qeyd olunur.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 3, 2026
Naxçıvan Sazişi ilə əsası qoyulan Türk Dövlətləri Təşkilatı ortaq kök, dil, tarix və mədəni dəyərlərlə bir-birinə bağlı olan türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və strateji tərəfdaşlığın rəmzidir.
Azərbaycan… pic.twitter.com/qI2TnZRXrr