МИД: Азербайджан вместе с братскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира

Азербайджан вместе с братскими тюркскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира, расширению сотрудничества и дальнейшему упрочению общего будущего.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.

"3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств. Организация тюркских государств, основа которой была заложена Нахчыванским соглашением, является символом солидарности и стратегического партнерства между тюркскими государствами, связанными общими корнями, языком, историей и культурными ценностями. Азербайджан вместе с братскими тюркскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира, расширению сотрудничества и дальнейшему упрочению нашего общего будущего. Наше единство - наша сила, наша солидарность - наше будущее!", - говорится в публикации.