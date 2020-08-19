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МИД: Азербайджан решительно поддерживает все шаги Турции

МИД: Азербайджан решительно поддерживает все шаги Турции "Шаги Турции основаны на международном праве и направлены на обеспечение мира и стабильности в регионе"
Внешняя политика
19 августа 2020 г. 10:16
МИД: Азербайджан решительно поддерживает все шаги Турции
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"Азербайджанская сторона решительно поддерживает все шаги братской Турции, исторически играющей важную роль в развитии и прогрессе Средиземноморского региона". Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о деятельности Турции в Восточном Средиземноморье и заявлении МИД Армении по этому поводу.

"Эти шаги основаны на международном праве и направлены на обеспечение мира и стабильности в регионе, выражаем надежду на то, что нынешняя напряженность в скором времени будет устранена", - добавила Л. Абдуллаева. 

По ее словам, в этом смысле "попытки третьих лиц использовать ситуацию в качестве возможности для своего враждебного и предвзятого подхода к государствам региона должны быть решительно отвергнуты".

"Позиция и заявления армянской стороны, содержащие необоснованные обвинения против Турции, должны быть осуждены и отклонены как попытка злоупотребления наблюдаемой в Средиземноморском бассейне сложной ситуацией ради своих узких политических интересов", - заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана. 

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan strongly supports all steps of Turkey
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan Türkiyənin bütün addımlarını qətiyyətlə dəstəkləyir

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