МИД: Азербайджан решительно поддерживает все шаги Турции

"Шаги Турции основаны на международном праве и направлены на обеспечение мира и стабильности в регионе"

"Азербайджанская сторона решительно поддерживает все шаги братской Турции, исторически играющей важную роль в развитии и прогрессе Средиземноморского региона". Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о деятельности Турции в Восточном Средиземноморье и заявлении МИД Армении по этому поводу.

"Эти шаги основаны на международном праве и направлены на обеспечение мира и стабильности в регионе, выражаем надежду на то, что нынешняя напряженность в скором времени будет устранена", - добавила Л. Абдуллаева.

По ее словам, в этом смысле "попытки третьих лиц использовать ситуацию в качестве возможности для своего враждебного и предвзятого подхода к государствам региона должны быть решительно отвергнуты".

"Позиция и заявления армянской стороны, содержащие необоснованные обвинения против Турции, должны быть осуждены и отклонены как попытка злоупотребления наблюдаемой в Средиземноморском бассейне сложной ситуацией ради своих узких политических интересов", - заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.