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МИД: Азербайджан продолжит принимать меры по недопущению безнаказанности Армении

МИД: Азербайджан продолжит принимать меры по недопущению безнаказанности Армении В 105-ю годовщину мартовской резни с глубокой печалью вспоминаем невинных жертв геноцида, расовой дискриминации и политики этнической чистки против азербайджанцев, призываем положить конец безнаказанности Армении, чтобы предотвратить повторение подобных п
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 12:13
МИД: Азербайджан продолжит принимать меры по недопущению безнаказанности Армении

В 105-ю годовщину мартовской резни с глубокой печалью вспоминаем невинных жертв геноцида, расовой дискриминации и политики этнической чистки против азербайджанцев, призываем положить конец безнаказанности Армении, чтобы предотвратить повторение подобных преступлений.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджан верит, что восстановление справедливости внесет важный вклад в установление мира и безопасности в регионе, и, в свою очередь, продолжит принимать меры в целях недопущения безнаказанности в рамках существующих международно-правовых норм", - говорится в документе.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan will continue to take measures to end Armenia’s impunity
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan Ermənistanın cəzasızlığına son qoyulması istiqamətində tədbirlər görməyə davam edəcək"

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