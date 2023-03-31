МИД: Азербайджан продолжит принимать меры по недопущению безнаказанности Армении

В 105-ю годовщину мартовской резни с глубокой печалью вспоминаем невинных жертв геноцида, расовой дискриминации и политики этнической чистки против азербайджанцев, призываем положить конец безнаказанности Армении, чтобы предотвратить повторение подобных п

В 105-ю годовщину мартовской резни с глубокой печалью вспоминаем невинных жертв геноцида, расовой дискриминации и политики этнической чистки против азербайджанцев, призываем положить конец безнаказанности Армении, чтобы предотвратить повторение подобных преступлений.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджан верит, что восстановление справедливости внесет важный вклад в установление мира и безопасности в регионе, и, в свою очередь, продолжит принимать меры в целях недопущения безнаказанности в рамках существующих международно-правовых норм", - говорится в документе.