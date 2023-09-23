МИД: Азербайджан прилагает все усилия для содействия международной солидарности и многосторонности

"Азербайджан продолжает вносить свой вклад в установление мира, достижение безопасности и глобального устойчивого развития на национальном уровне и в качестве председателя Движения неприсоединения, прилагая все усилия для содействия международной солидарн

"Азербайджан продолжает вносить свой вклад в установление мира, достижение безопасности и глобального устойчивого развития на национальном уровне и в качестве председателя Движения неприсоединения, прилагая все усилия для содействия международной солидарности и многосторонности".

Как передает Report, об этом сказал в своем выступлении во время общих дискуссий на тему "Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: повестка на 2030 год и цели устойчивого развития для достижения мира, процветания, прогресса и стабильности для всех", проходивших "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что с начала пандемии COVID-19 Азербайджан был в авангарде борьбы, выдвинув ряд глобальных инициатив по борьбе с этим опасным недугом.

"Международное сотрудничество и участие в политической жизни требуют вовлеченности различных заинтересованных сторон, включая женщин и молодежь. Азербайджан, в соответствии с Шушинским соглашением, инициировал создание молодежной организации Движения неприсоединения с постоянным секретариатом в Баку и создание женской платформы Движения неприсоединения, сделав эти инициативы одним из основных направлений своего председательства в Движении неприсоединения. Азербайджан также был инициатором создания парламентской сети Движения неприсоединения", - добавил Джейхун Байрамов.