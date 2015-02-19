​МИД: Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность друг друга

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Грузию встретился с министром иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили. Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие сотрудничества двух стран в политической, экономической, энергетической, транспортной, туристической, гуманитарной и других сферах.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами, и это сотрудничество имеет особое значение для укрепления независимости и развития обеих стран.

Министр также отметил, что такие энергетические и транспортные проекты как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Баку-Тбилиси-Карс создают почву для развития не только Азербайджана и Грузии, но и всего региона. По его словам, в результате оккупационной и агрессорской политики в отношении Азербайджана Армения осталась в стороне от этих проектов и не имеет возможности пользоваться плодами регионального сотрудничества.

Тамар Беручашвили, подчеркнув важность развития сотрудничества двух стран, отметила, что это сотрудничество носит стратегический характер и имеет особое значение в направлении реализации крупномасштабных энергетических и транспортных проектов.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность признанных на международном уровне границ друг друга.

После встречи министры провели совместную пресс-конференцию.

Отметим, что делегация во главе с министром Эльмаром Мамедъяровым в рамках визита в Грузию посетила Парк Гейдара Алиева в Тбилиси, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила венок к его памятнику.