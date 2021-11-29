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МИД: Азербайджан готов сотрудничать со странами Тихоокеанского альянса

МИД: Азербайджан готов сотрудничать со странами Тихоокеанского альянса Состоялся III Форум международного сотрудничества Тихоокеанского альянса (ТА).
Внешняя политика
29 ноября 2021 г. 22:29
МИД: Азербайджан готов сотрудничать со странами Тихоокеанского альянса

Состоялся III Форум международного сотрудничества Тихоокеанского альянса (ТА).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в форуме "Устойчивое социально-экономическое возрождение региона: вклад международного сотрудничества" приняли участие представители более 60 стран-участниц, в том числе чрезвычайный посол и полномочный представитель МИД Азербайджана Эльшад Искендеров.

Выступая на онлайн-форуме, Искендеров проинформировал участников о важности транспортных транзитных возможностей в направлениях север-юг, восток-запад для стран Тихоокеанского альянса.

Говоря о масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, посол подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать со странами ТА в этой области.

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