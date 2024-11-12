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Международный суд принял решение рассмотреть иск Азербайджана против Армении

Международный суд принял решение рассмотреть иск Азербайджана против Армении Международный суд принял решение рассмотреть иск Азербайджана против Армении, в том числе по существу факты, связанные с минами, несмотря на возражения, выдвинутые армянской стороной.
Внешняя политика
12 ноября 2024 г. 20:03
Международный суд принял решение рассмотреть иск Азербайджана против Армении

Международный суд принял решение рассмотреть иск Азербайджана против Армении, в том числе по существу факты, связанные с минами, несмотря на возражения, выдвинутые армянской стороной.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсети "X" заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Он отметил, что Международный суд подтвердил продолжение дела против Армении за этнические чистки и другие акты расовой дискриминации во время оккупации международно признанных территорий Азербайджана.

Суд также отклонил попытку Армении исключить из юрисдикции суда иски, связанные с жертвами мин и установкой взрывных устройств.

"Жизненно важно обеспечить справедливость для жертв минных кампаний Армении, число которых трагически продолжает расти", - написал замминистра.

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Версия на английском языке ICJ decides to consider Azerbaijan's claim against Armenia
Версия на азербайджанском языке BƏM Azərbaycanın Ermənistana qarşı iddiasına mahiyyəti üzrə baxmağa qərar verib

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