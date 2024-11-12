Международный суд принял решение рассмотреть иск Азербайджана против Армении

Международный суд принял решение рассмотреть иск Азербайджана против Армении, в том числе по существу факты, связанные с минами, несмотря на возражения, выдвинутые армянской стороной.

Международный суд принял решение рассмотреть иск Азербайджана против Армении, в том числе по существу факты, связанные с минами, несмотря на возражения, выдвинутые армянской стороной.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсети "X" заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Он отметил, что Международный суд подтвердил продолжение дела против Армении за этнические чистки и другие акты расовой дискриминации во время оккупации международно признанных территорий Азербайджана.

Суд также отклонил попытку Армении исключить из юрисдикции суда иски, связанные с жертвами мин и установкой взрывных устройств.

"Жизненно важно обеспечить справедливость для жертв минных кампаний Армении, число которых трагически продолжает расти", - написал замминистра.