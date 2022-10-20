Международный суд ООН отклонил запрос Армении

Международный суд ООН отклонил запрос Армении о внесении изменений в решение суда от 7 декабря 2021 года с указанием временных мер касательно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Международный суд ООН отклонил запрос Армении о внесении изменений в решение суда от 7 декабря 2021 года с указанием промежуточных мер по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение суда.

В своем постановлении от 12 октября 2022 года, имеющем обязательную силу, Международный суд "пришел к выводу, что

боевые столкновения, вспыхнувшие между сторонами в сентябре 2022 года, и задержание армянских военнослужащих не является изменением ситуации, оправдывающим внесение поправок в решение от 7 декабря 2021 года по смыслу статьи 76 регламента Суда".

Также отмечается, что напряженная ситуация между странами подтверждает необходимость эффективного осуществления мер, указанных в решении суда от 7 декабря 2021 года, и что “в этих обстоятельствах Суд считает необходимым подтвердить [те] меры..., в частности требование о том, что обе стороны ”должны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор в Суде или затруднить его разрешение".