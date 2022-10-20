О нас

Международный суд ООН отклонил запрос Армении

Международный суд ООН отклонил запрос Армении Международный суд ООН отклонил запрос Армении о внесении изменений в решение суда от 7 декабря 2021 года с указанием временных мер касательно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Внешняя политика
20 октября 2022 г. 18:17
Международный суд ООН отклонил запрос Армении

Международный суд ООН отклонил запрос Армении о внесении изменений в решение суда от 7 декабря 2021 года с указанием промежуточных мер по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение суда.

В своем постановлении от 12 октября 2022 года, имеющем обязательную силу, Международный суд "пришел к выводу, что
боевые столкновения, вспыхнувшие между сторонами в сентябре 2022 года, и задержание армянских военнослужащих не является изменением ситуации, оправдывающим внесение поправок в решение от 7 декабря 2021 года по смыслу статьи 76 регламента Суда".

Также отмечается, что напряженная ситуация между странами подтверждает необходимость эффективного осуществления мер, указанных в решении суда от 7 декабря 2021 года, и что “в этих обстоятельствах Суд считает необходимым подтвердить [те] меры..., в частности требование о том, что обе стороны ”должны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор в Суде или затруднить его разрешение".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке International Court of Justice rejects Armenia's request
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın tələbini rədd edib

Другие новости из категории

Турецкий лидер: Возвращение азербайджанцев на освобожденные земли радует нас
Турецкий лидер: Возвращение азербайджанцев на освобожденные земли радует нас
20 октября 2022 г. 18:52
Президент Турции: Разрушенные города и села возрождаются под руководством моего брата Ильхама Алиева
Президент Турции: Разрушенные города и села возрождаются под руководством моего брата Ильхама Алиева
20 октября 2022 г. 18:47
Эрдоган раскритиковал международные организации за игнорирование армянского вандализма в Джебраиле
Эрдоган раскритиковал международные организации за игнорирование армянского вандализма в Джебраиле
20 октября 2022 г. 18:37
Бинали Йылдырым: 2023 год будет годом тюрков
Бинали Йылдырым: 2023 год будет годом тюрков
20 октября 2022 г. 18:25
Президент: Турция оказывала политическую и моральную поддержку до последнего дня войны
Президент: Турция оказывала политическую и моральную поддержку до последнего дня войны
20 октября 2022 г. 18:20
Ильхам Алиев: Присутствие президента Турции в Зангилане, Джебраиле в такой день имеет особое значение
Ильхам Алиев: Присутствие президента Турции в Зангилане, Джебраиле в такой день имеет особое значение
20 октября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев: Для меня большая честь приветствовать моего дорогого брата в Джебраиле, Зангилане
Ильхам Алиев: Для меня большая честь приветствовать моего дорогого брата в Джебраиле, Зангилане
20 октября 2022 г. 18:09
Президенты Азербайджана и Турции выступают с заявлением для прессы в Джебраиле
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции выступают с заявлением для прессы в Джебраиле
20 октября 2022 г. 18:02
В Джебраиле началась встреча один на один президентов Азербайджана и Турции
ФотоВ Джебраиле началась встреча один на один президентов Азербайджана и Турции
20 октября 2022 г. 17:42
Бинали Йылдырым поделился публикацией из Зангилана
Бинали Йылдырым поделился публикацией из Зангилана
20 октября 2022 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi