Международная ассоциация судей выступает против политконтроля в назначении судей

Назначение судей не должно подвергаться политическому контролю, поскольку это вызывает подозрения в политическом влиянии на решения, принимаемые судами.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Международной ассоциации судей Волтер Бароне на международной конференции в Баку, посвященной взаимоотношениям между судебной и двумя другими ветвями власти.

"Демократия и верховенство закона не должны нарушаться. В противном случае это будет шагом назад. Например, в судебной системе моей родины, Бразилии, были серьезные проблемы. Происходило вмешательство в деятельность судов. Подобные вмешательства наблюдаются и в других странах. Мы осуждаем любое давление на судей", - сказал он.

Бароне подчеркнул, что независимость судебной власти - это также право граждан. При этом между ветвями власти должно существовать взаимное уважение.