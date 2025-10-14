Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Международная ассоциация судей выступает против политконтроля в назначении судей

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 11:16
    Международная ассоциация судей выступает против политконтроля в назначении судей

    Назначение судей не должно подвергаться политическому контролю, поскольку это вызывает подозрения в политическом влиянии на решения, принимаемые судами.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Международной ассоциации судей Волтер Бароне на международной конференции в Баку, посвященной взаимоотношениям между судебной и двумя другими ветвями власти.

    "Демократия и верховенство закона не должны нарушаться. В противном случае это будет шагом назад. Например, в судебной системе моей родины, Бразилии, были серьезные проблемы. Происходило вмешательство в деятельность судов. Подобные вмешательства наблюдаются и в других странах. Мы осуждаем любое давление на судей", - сказал он.

    Бароне подчеркнул, что независимость судебной власти - это также право граждан. При этом между ветвями власти должно существовать взаимное уважение.

    судебная власть международная конференция судьи
    Volter Barone: Hakimlərin təyin edilməsinə siyasi nəzarət olmamalıdır
    Walter Barone: Judicial appointments must not be politically controlled

    Последние новости

    12:14

    В ходжалинское село Тезебина отправилась очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    12:07

    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Социальная защита
    12:05

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    12:02

    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    12:02

    Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

    Наука и образование
    11:57

    Румыния впервые экспортирует ядерное топливо

    Другие страны
    11:49

    Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной власти

    Внешняя политика
    11:43

    Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване

    В регионе
    11:39

    Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетики

    Энергетика
    Лента новостей