Губернатор: Винница заинтересована в импорте качественной азербайджанской продукции

Интервью главы администрации (губернатора) Винницкой области Украины Сергея Борзова восточноевропейскому бюро Report.

Интервью главы администрации Винницкой области Украины Сергея Борзова восточноевропейскому бюро Report.

- Как вы оцениваете уровень связей между регионами Азербайджана и Украины? В каких сферах ощущается необходимость в углублении сотрудничества?

- В целом, экономические связи между Украиной и Азербайджаном являются подтверждением наших межрегиональных связей. Несмотря на то, что наши страны разделяет большое расстояние, на мой взгляд, мы похожи. Потребитель обеих стран хочет получить качественный продукт. Могу сказать, что в январе-сентябре 2021 года более 30 предприятий Винницкой области экспортировали свою продукцию в Азербайджан. За первые 9 месяцев этого года из Винницы в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму около 5 миллионов долларов США, преимущественно, молоко и молочные продукты (24%), этиловый спирт (20%), мясо и сухофрукты (по 16%), изделия из черных и недрагоценных металлов (13,5%). Также очень динамично развивается рынок лекарственных препаратов. В настоящее время ему отводится 5% в общей доли экспорта, но мы ожидаем, что эта цифра увеличится в будущем. К сожалению, в этом году в нашу область официально не поступало товаров из Азербайджана. Винницкая область заинтересована в импорте качественной азербайджанской продукции. Наши предприятия довольно крупные, так что они располагают возможностью импортировать продукцию непосредственно из Азербайджана.

Следует отметить, что ассортимент экспортируемой продукции весьма широк. Винницкие компании экспортируют глину, каолин, продукты питания, радиаторы, электроприборы, насосы, холодильники и т. д. Все это говорит о наличии обширных возможностей с точки зрения интенсификации торговых связей. Мы заинтересованы в расширении экономического сотрудничества.

В качестве перспективных направлений двусторонней торговли можно назвать такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленная переработка, электроэнергетика и транспорт. Машиностроение, фармацевтику мы пока развиваем собственными силами.

На мой взгляд, недостает сотрудничества в туристическом секторе. Азербайджан - красивая страна, мои друзья, которым довелось побывать там, высоко отзывались о ней. Но нам об этом потенциале мало что известно. Областная государственная администрация, направляя приглашения на бизнес-форумы, приглашая на различные выставки, постоянно поощряет местных предпринимателей к активизации торговли с Азербайджаном, увеличению товарооборота. Однако следует подчеркнуть, что в настоящее время между Винницкой областью и Азербайджаном нет конкретных договоров о развитии торговли, сотрудничества, культурных и туристических связей. Надеемся, что после публикации интервью все возможности с азербайджанской стороны будут мобилизованы, и в перспективе такие соглашения будут заключены.

Мы считаем, что межрегиональное сотрудничество является дополнительным инструментом с точки зрения увеличения экспорта и поиска новых рынков сбыта. Винницкая область - научно развитый регион. В нашей области функционируют шесть государственных университетов, в которых обучаются и азербайджанские студенты. Особо хотелось бы отметить Политехнический университет. Наша область занимает шестое место в Украине по IT-технологиям. У нас прекрасный город Хмельницкий - прекрасный курорт, ничем не уступающий Трусковцу и Моршино. Наши туристические связи должны быть взаимными, например туристы из Баку могли бы отдохнуть на наших курортах, а наши - полюбоваться красотами Баку. Мы заинтересованы в привлечении азербайджанских инвестиций.

Недавно у нас состоялась официальная встреча с представителями азербайджанской компании “AzVirt”. Они занимаются крупными инфраструктурными проектами. Благодаря усилиям президента Зеленскому по всей стране реализуется проект “большое строительство”, мы заинтересованы в строительстве дорог, мостов, тоннелей и аэропортов. В настоящее время в международном аэропорту проводится капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Наша область занимает ведущее место с точки зрения транзита. Так, например, наряду с жителями Винницкой области услугами аэропорта могут пользоваться и граждане Молдовы. После встречи президента Зеленского с молдавской коллегой Майей Санду был подписан меморандум о сотрудничестве.

В настоящее время готовится межправительственное соглашение о строительстве еще одного моста через реку Днестр. Дорога от Немирова до Ямполя уже полностью отремонтирована. За 90 дней была проложена дорога протяженностью 90 км. А строительство моста запланировано на следующий год. Это самый короткий путь на Балканы для стран Балтии и ряда стран Европы - Румынии Болгарии, Греции, стран бывшей Югославии и Турцию. Гражданам Молдовы выгодно совершать рейсы из международного аэропорта Винницы и возвращаться обратно, поскольку Молдова находится всего в 1,5 часах езды от аэропорта. Однако предстоит еще многое сделать.

- Могут ли стать побратимами город в Винницкой области и один из освобожденных от оккупации городов Азербайджана?

- В Карабахе очень красивые города.

- Вы имеете ввиду Шушу?

- Не только. Есть Агдам, Джебраил, Губадлы, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Физули. Кстати, в Физули открылся международный аэропорт. Я смотрел видеокадры с открытия этого аэропорта. Его построили довольно быстро. Для нас это пример того, как можно быстро и качественно отстроить и сдать в эксплуатацию столь масштабный инфраструктурный объект.

- На каком городе Вы бы остановили свой выбор?

- Я бы выбрал Шушу.

- В Украине ведутся реформы, участвует ли возглавляемая Вами область в этом процессе?

- Мы на региональном уровне, то есть выполняем установки из центра - Киева, парламента. На мой взгляд, основой этих реформ является стремительность и направленность на повышение уровня жизни людей.

- Какой Вам видится в целом роль этнических меньшинств, в том числе азербайджанцев, в этих реформах и экономическом развитии области, в целом?

- В нашей области действуют общественные организации азербайджанцев. Одной из них является "Атеш". В целом в Виннице есть все возможности для активной деятельности азербайджанцев. Мы поддержим любые инициативы, главное, чтобы они были.

- Украина вовлечена в военные действия, поэтому есть необходимость консолидации общества, частью которого являются в том числе и азербайджанцы. Есть ли планы сплочения этих молодых людей вокруг украинских реалий?

- У нас есть организация под названием Союз азербайджанской молодежи Украины. Я знаком с их представителями. В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира в Винницкой области регулярно организуются культурно-просветительские мероприятия. Хочу отметить, что мы работаем со всеми молодежными организациями, то есть нет никаких разделений и градаций. Нам очень приятно, что азербайджанская молодежь интегрирована в систему развития и общения молодежи в целом. До этого я возглавлял телевизионную команду КВН. Нам довелось побывать во многих странах мира, так что мы прекрасно знаем, как сплотить вокруг себя молодежь.

- В целом, что вы можете сказать об активности Азербайджана в Украине?

- Прежде всего, хочу отметить, что мы, украинцы, очень рады восстановлению территориальной целостности вашей страны. Потому что мы живем в состоянии гибридной войны вот уже 7 лет. Рано или поздно это закончится. Дипломатия - это, конечно, прекрасно, но большей части граждан Украины пришелся по душе путь, выбранный Азербайджаном в борьбе за восстановление своей территориальной целостности. Для успешности военных действий нужна могучая армия, сильное командование, национальное единство, высокий моральный дух.

Вы приехали к нам из Киева, не так ли?

- Да.

- Вот, например, я заправляю машину на бензозаправке SOCAR. И вовсе не потому, что эта бензозаправка азербайджанская. А потому, что она лучшая. Это - позиционирование страны. SOCAR предлагает лучшее. Порой задаешься вопросом: кто, собственно, ближе к Европе?!