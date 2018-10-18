Между МИД Азербайджана и Туркменистана проведены политические консультации, подписана программа

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, делегацией со стороны Азербайджана руководил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, Туркменистана – заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Собеседники подчеркнули важность традиционного сотрудничества между двумя соседними странами, довели до сведения, что приоритеты развития азербайджано-туркменских отношений были определены главами государств.

В этой связи Р.Мередов с благодарностью подчеркнул, что был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Баку.

Э.Мамедъяров оценил проведение консультаций как похвальный факт, отметил, что они создают прекрасную возможность для координирования позиций по различным вопросам в широкой повестке двусторонних отношений.

Министр Э.Мамедъяров в свою очередь выразил туркменской стороне благодарность за поддержку по различным вопросам в международных организациях и в первую очередь за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны в контексте армяно-азербайджанского конфликта.

В ходе встречи также обсудили взаимную поддержку в рамках международных организаций, расширение договорно-правовой базы между странами, в том числе произвели обмен мнениями по представляющим взаимный интерес региональным и международным вопросам.

По итогам консультаций на уровне министров между МИД Азербайджанской Республики и Туркменистана была подписана программа сотрудничества на 2019-2020 годы.