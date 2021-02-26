Между Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдоганом состоялся телефонный разговор

26 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Глава нашего государства поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития и процветания дружественной и братской Турции и крепкого здоровья.
Президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнованиe главе нашего государства и азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом.
Президент Азербайджана поблагодарил за соболезнованиe.
Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения и впредь будут успешно развиваться и укрепляться во всех сферах, провели обмен мнениями о дальнейших перспективах наших связей.