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Между Ильхамом Алиевым и Эрдоганом состоялся телефонный разговор

Между Ильхамом Алиевым и Эрдоганом состоялся телефонный разговор Между президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор Как передает Report, информацию распространило управление по связям с общественностью администрации президента Турции. Р.Т.Эрдо
Внешняя политика
16 января 2021 г. 17:56
Между Ильхамом Алиевым и Эрдоганом состоялся телефонный разговор

Между президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор.

Как передает Report, информацию распространило управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Р.Т.Эрдоган отметил, что славная победа в Карабахе, достигнутая Азербайджаном в справедливой войне, открывает новые возможности для мира и стабильности в регионе. Он подчеркнул, что в этот новый период Турция будет поддерживать Азербайджан во всех сферах.

Президент Турции выразил удовлетворение от того, что на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана начаты работы по восстановлению и реконструкции.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevlə Ərdoğan arasında telefon danışığı olub

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