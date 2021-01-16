Между Ильхамом Алиевым и Эрдоганом состоялся телефонный разговор

Между президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор.
Как передает Report, информацию распространило управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.
Р.Т.Эрдоган отметил, что славная победа в Карабахе, достигнутая Азербайджаном в справедливой войне, открывает новые возможности для мира и стабильности в регионе. Он подчеркнул, что в этот новый период Турция будет поддерживать Азербайджан во всех сферах.
Президент Турции выразил удовлетворение от того, что на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана начаты работы по восстановлению и реконструкции.