Между главами МИД Азербайджана и Канады состоялся обмен поздравительными письмами

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и его канадским коллегой Христяй Фриландом состоялся обмен поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, в адресованном коллеге письме Э.Мамедъяров отметил о совпадении позиции двух стран во многих международных вопросах.

Э.Мамедъяров заявил, что привлечение Канады в энергетические, инфраструктурные и телекоммуникационные проекты Азербайджана способствовало развитию двустороннего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций.

Подчеркнув уязвимость статуса-кво в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, Э.Мамедъяров отметил, что высоко ценит поддержку Канады в вопросе решения конфликта на основе принципов неприкосновенности признанных на международном уровне границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, как отмечается в резолюциях №822, 853, 874 и 884 Совбеза ООН, требующих незамедлительного, полного и безоговорочного вывода захватнических войск со всех оккупированных территорий Азербайджана.

В свою очередь, Х.Фриланд подчеркнула о закладке двумя странами фундамента для обеспечения совместной деятельности и в последующие 25 лет. Она заявила о готовности совместно работать с Азербайджаном в данном направлении и на пути углубления связей между двумя странами.