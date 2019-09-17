Между Азербайджаном и Казахстаном прошли консультации по Каспию

В министерстве иностранных дел между Азербайджаном и Казахстаном прошли двусторонние консультации по вопросу Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе консультаций обсуждались вопросы учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия, была подчеркнута важность ускорения процесса координации между сторонами Конвенции в целях скорейшего начала деятельности Секретариата.

Азербайджанскую сторону представил заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов, казахстанскую сторону - посол по особым поручениям МИД Казахстана, спецпредствитель по вопросам Каспийского моря Зульфия Аманжолова.

Кроме того, была выражена удовлетворенность нынешним положением сотрудничества в Каспийском бассейне.

На встрече также обсудили другие представляющие взаимный интерес темы.