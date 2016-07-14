Между Азербайджаном и Украиной подписаны несколько двусторонних документов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось 5-е заседание Совета президентов Азербайджана и Украины. По результатам заседания были подписаны несколько двусторонних документов. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Украины Петр Порошенко подписали Протокол пятого заседания Совета президентов.

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев и председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подписали Протокол о взаимодействии между ведомствами в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом. Целью такого сотрудничества является повышение эффективности борьбы с контрабандой и другими правонарушениями, которые относятся к компетенции таможенных органов. В результате подписания документа ожидается оперативное налаживание обмена информацией между уполномоченными органами и, как следствие - уменьшение правонарушений таможенного законодательства.

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Караев и министр иностранных дел Украины Павел Климкин подписали Программу о сотрудничестве в сфере культуры и искусства на 2016-2020 годы.

Документом предусматривается создание благоприятных условий для эффективного сотрудничества между культурными и художественными учреждениями стран, организации культурных и художественных мероприятий, выступлений и гастролей в обоих государствах, участия экспертов в области культуры и искусства в международных фестивалях, конкурсах, симпозиумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, обмена художественными и фотовыставками, обмена опытом в области охраны, сохранения и восстановления культурного наследия и исторических памятников. Ожидается, что Программа будет способствовать развитию сотрудничества в области культуры, искусства, музееведения и библиотечного обслуживания, будет способствовать взаимному культурному сближению между деятелями и учреждениями этой сферы.