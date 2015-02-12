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    Авиарейс Душанбе-Баку-Душанбе может быть возобновлен

    Посол Аббасали Гасанов встретился с министром транспорта Таджикистана

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча между министром транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзоде и послом Азербайджана в этой стране Аббасали Гасановым.

    Как сообщили Report из посольства, А.Гасанов от имени министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова поздравил Ш.Ганджалзоде с назначением на данную должность и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

    Основной темой обсуждения на встрече был вопрос возобновления авиарейса Душанбе-Баку-Душанбе.

    Стороны выразили удовлетворенность положительной динамикой переговорного процесса в данном направлении и провели обмен мнениями о рентабельности рейса.

    На встрече было отмечено, что подписание между Азербайджаном и Таджикистаном более 30-ти документов создает обоснованную правовую базу. В ходе встречи была отмечена важность возобновления прямых авиарейсов для реализации данных документов.

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