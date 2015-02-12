Авиарейс Душанбе-Баку-Душанбе может быть возобновлен

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча между министром транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзоде и послом Азербайджана в этой стране Аббасали Гасановым.

Как сообщили Report из посольства, А.Гасанов от имени министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова поздравил Ш.Ганджалзоде с назначением на данную должность и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Основной темой обсуждения на встрече был вопрос возобновления авиарейса Душанбе-Баку-Душанбе.

Стороны выразили удовлетворенность положительной динамикой переговорного процесса в данном направлении и провели обмен мнениями о рентабельности рейса.

На встрече было отмечено, что подписание между Азербайджаном и Таджикистаном более 30-ти документов создает обоснованную правовую базу. В ходе встречи была отмечена важность возобновления прямых авиарейсов для реализации данных документов.