Советник посольства: Россия и Азербайджан уважают суверенитет друг друга

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана и России ведут активный диалог.

Как сообщает Report, об этом заявил советник-посланник посольства России в Азербайджане Олег Мурашев на круглом столе, посвященном 25-летию азербайджано-российских отношений.

"За истекший период между Азербайджаном и Россией наладился новый тип отношений. В частности, это уважение суверенитета друг друга, это традиционная дружба наших народов, это активное взаимодействия на международных площадках. Мы всегда с уважением относимся к позициям друг друга", - заявил О. Мурашев.

По его словам, за 25 лет было подписано более 200 соглашений в различных областях.

"Сегодня активно развивается межпарламентское, межрегиональное сотрудничество. Но мы, в первую очередь, должны думать о развитии торговых связей. Так, в 2014 году мы достигли пика торгового оборота в 4 млрд долларов США, однако в последующие годы в результате изменения мировой конъюнктуры цифры товарооборота значительно скромнее", - отметил советник.

Он подчеркнул, что идут активные контакты между руководителями Азербайджана и России. "Думаю, подобный диалог будет продолжаться и далее", - добавил О. Мурашев.