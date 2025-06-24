О нас

Соглашение об отмене визового режима между Азербайджаном и Китаем вступает в силу в июле

Соглашение об отмене визового режима между Азербайджаном и Китаем вступает в силу в июле С 16 июля 2025 года вступает в силу соглашение между правительствами Азербайджана и Китая о взаимной отмене виз для владельцев общегражданских паспортов.
Внешняя политика
24 июня 2025 г. 17:07
Соглашение об отмене визового режима между Азербайджаном и Китаем вступает в силу в июле

С 16 июля 2025 года вступает в силу соглашение между правительствами Азербайджана и Китая о взаимной отмене виз для владельцев общегражданских паспортов.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, завершены все внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу документа, подписанного 23 апреля 2025 года в Пекине.

В соответствии с соглашением, граждане Азербайджана и Китая, имеющие действительные общегражданские паспорта, смогут въезжать, выезжать и совершать транзит через территорию другой страны без виз на срок до 30 дней в рамках одной поездки и не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Visa-free agreement between Azerbaijan and China to take effect in July
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Çin arasında viza rejiminin ləğvi ilə bağlı saziş gələn ay qüvvəyə minir

Самое важное

Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
24 июня 2025 г. 09:57
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi