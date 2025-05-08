Между Азербайджаном и Эстонией прошли консульские консультации

В городе Таллинне прошли консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Эстонской Республики.

В Таллинне прошли консульские консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Эстонии.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На консультациях азербайджанскую делегацию возглавил начальник Консульского управления Эмиль Сафаров, а эстонскую - генеральный директор Консульского управления Тийна Нирк.

В ходе консультаций обсуждались текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами в консульской сфере, возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы в этой сфере.

Кроме того, были затронуты вопросы расширения сотрудничества в сфере оказания эффективной консульской помощи в связи с защитой прав и интересов граждан обеих стран, состоялся обмен мнениями по визовой политике Азербайджана и Эстонии.

Была подчеркнута важность цифровизации и применения электронных услуг в этом направлении с целью обеспечения доступности и мобильности при оказании консульских услуг в соответствии с вызовами современности. В этой области был осуществлен обмен опытом между двумя странами.

Стороны также рассмотрели ряд предложений с целью установления связей между органами внутренних дел Азербайджана и Эстонии, развития двустороннего сотрудничества в сферах миграции, науки и образования.

