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Мевлют Чавушоглу: Западу не нравится, что в Карабахе развевается азербайджанский флаг

Мевлют Чавушоглу: Западу не нравится, что в Карабахе развевается азербайджанский флаг Западу не нравится, что в Карабахе развевается азербайджанский флаг.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 13:18
Мевлют Чавушоглу: Западу не нравится, что в Карабахе развевается азербайджанский флаг

Западу не нравится, что в Карабахе развевается азербайджанский флаг.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Lider Haber.

Он подчеркнул, что осуждение Западом применения в Карабахе БПЛА турецкого производства связано именно с этим: "В то же время он поощряет применение нашей техники в Украине".

Чавушоглу сказал, что Турция в любом вопросе прежде всего учитывает свои интересы: "Мы не слушаем Запад. Разрыв отношений с Россией, введение санкций против этого государства не идет нам на пользу, наоборот, вредит".

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Qarabağda Azərbaycan bayrağının dalğalanması Qərbin xoşuna gəlmir"

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