Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других

"Никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном, пусть впустую не тратят усилия"

"Никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном, пусть впустую не тратят усилия".

Об этом в эксклюзивном интервью американскому бюро Report заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других", - заявил глава МИД Турции.

Вюсала Аббасова