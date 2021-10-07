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Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других

Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других "Никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном, пусть впустую не тратят усилия"
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 11:09
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
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"Никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном, пусть впустую не тратят усилия".

Об этом в эксклюзивном интервью американскому бюро Report заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других", - заявил глава МИД Турции.

Вюсала Аббасова

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Joint military exercises of Turkey and Azerbaijan not targeting any other state
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Türkiyə və Azərbaycanın birgə hərbi təlimləri başqalarının əleyhinə deyil"

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