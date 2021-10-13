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Мевлют Чавушоглу предупредил Армению

Мевлют Чавушоглу предупредил Армению "Армения сравняла с землей, сожгла, разрушила все на некогда оккупированных территориях Азербайджана, которые освобождены в результате II Карабахской войны. Однако сегодня правительство Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева выполнило дов
Внешняя политика
13 октября 2021 г. 12:26
Мевлют Чавушоглу предупредил Армению
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"Армения сравняла с землей, сожгла, разрушила все на некогда оккупированных территориях Азербайджана, которые освобождены в результате II Карабахской войны. Однако сегодня правительство Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева выполнило довольно много работ в Карабахе. Я уверен, что правительство Азербайджана восстановит эти территории".

Об этом американскому бюро Report заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Турция оказывает и будет оказывать Азербайджану всю возможную помощь: "Однако для ускорения работ по восстановлению в Карабахе нужно очистить территории от мин, установленных там армянами. Для этого имеется достаточно технологий. Тем не менее, неизвестно, где на тех территориях установлены мины. Армяне передали Азербайджану некоторые карты минных полей, однако остальные все еще не представлены.

Полагаю, Армения в ближайшее время должна предпринять позитивные шаги по упрощению этого вопроса, нормализации отношений сотрудничества и мира. Армения должна в самые кратчайшие сроки передать Азербайджану все карты установленных на этих территориях мин. Ведь территории должны быть очищены от мин, чтобы люди не теряли жизни в родных краях. Родной Азербайджан никогда не был одинок, мы никогда не оставим Азербайджан в одиночестве. Пусть все знают об этом!"

Вюсаля Аббасова

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Версия на английском языке Turkish FM Mevlut Cavusoglu warns Armenia
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu Ermənistana xəbərdarlıq edib

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