Мевлют Чавушоглу: Поддерживать справедливую борьбу Азербайджана - наш долг

Бывший министр иностранных дел Турции, член Великого национального собрания Турции и глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу заявил, что поддержка справедливой борьбы Азербайджана является долгом каждого, подчеркнув важность единст

Бывший министр иностранных дел Турции, член Великого национального собрания Турции и глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу заявил, что поддержка справедливой борьбы Азербайджана является долгом каждого, подчеркнув важность единства двух народов.

Как сообщает Report, об этом политик заявил во время выступления на заседании Международного союза демократов (UID) в Баку.

Он напомнил, что в 2020 году Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила свои земли от оккупации.

"Я приехал для участия в завтрашнем мероприятии Общины Западного Азербайджана. Сегодня я был горд быть принятым президентом Ильхамом Алиевым. Также я был очень рад встрече с членами Милли Меджлиса. Все это показывает, что мы вместе и в радости, и в горе", - сказал депутат.

Говоря о мирных переговорах Азербайджана с Арменией, Чавушоглу выразил надежду на положительные результаты. "Армения должна принять предложения Азербайджана, которые отражают благие намерения", - подчеркнул он.

Чавушоглу также отметил растущую роль Южного Кавказа в энергетике и других сферах, что открывает новые возможности для сотрудничества.

В свою очередь, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи выразил уверенность в том, что бакинское бюро UID сыграет важную роль в укреплении связей.

"Начало работы UID Азербайджан в Баку с новой командой - значимый шаг, который укрепляет наше единство и способствует развитию сотрудничества", - отметил посол.



Фото: Самира Гасанова