Чавушоглу: Азербайджан внес большой вклад в борьбу со сторонниками Фетхуллаха Гюлена

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан внес большой вклад в борьбу со сторонниками руководителя террористической организации (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает Report, об этом турецким журналистам заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, поддержка Азербайджана в борьбе с организацией Гюлена должна стать примером для братских Турции стран.

Говоря о борьбе со сторонниками движения Ф.Гюлена в министерстве иностранных дел Турции, М.Чавушоглу напомнил, что от своих должностей уже были освобождены два посла.