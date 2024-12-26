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Мэтью Миллер: США готовы помочь Казахстану и Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

Мэтью Миллер: США готовы помочь Казахстану и Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау 13:22 Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэтью Миллер выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане 25 декабря.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 13:29
Мэтью Миллер: США готовы помочь Казахстану и Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане 25 декабря.

Как сообщает Report, об этом он написал в "X".

"С прискорбием восприняли новость о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний" в Казахстане. Наши мысли и молитвы с семьями погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы готовы помочь Казахстану и Азербайджану", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакатастрофы.

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Версия на английском языке Matthew Miller: US ready to help Kazakhstan and Azerbaijan regarding plane crash
Версия на азербайджанском языке Metyu Miller: ABŞ aviaqəza ilə əlaqədar Qazaxıstan və Azərbaycana kömək etməyə hazırdır

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