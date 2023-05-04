Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана

В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Подписание "Контракта века", строительство основного экспортного трубопровода "Баку-Тбилиси-Джейхан", привлечение значительного объема иностранных инвестиций – только небольшой перечень сделанного Г.Алиевым.

О своих впечатлениях и воспоминаниях об общенациональном лидере азербайджанского народа поделился с Report международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

- Как бывший специальный советник президента и госсекретаря по энергетической дипломатии Каспийского бассейна, который координировал межведомственные усилия правительства США по развитию сети нефте- и газопроводов в Каспийском регионе, вы были знакомы с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. Каковы ваши воспоминания о работе с ним?

- У меня остались прекрасные воспоминания о работе с президентом Гейдаром Алиевым. Наша первая встреча состоялась в весьма неформальной обстановке, в президентской гостевой резиденции в Баку. На меня произвела впечатление простая манера общения президента Гейдара Алиева. В то же время я заметил особую теплую энергию в его взгляде, которая свидетельствовала о том, что он получает удовольствие, оказывая гостеприимство.

Ему не терпелось провести нас на нижний уровень здания, чтобы попить чаю и кофе и показать удивительный грот, который был построен десятилетия назад, по слухам, для визита тогдашнего советского лидера Брежнева. Было удивительно видеть пещеру в закрытом помещении.

Мое самое яркое воспоминание связано со встречей в январе 2001 года, сразу после противоречивых президентских выборов в США, когда бывший вице-президент Альберт Гор набрал наибольшее количество голосов избирателей, но его соперник Джордж Буш был объявлен победителем и стал президентом США.

Президент Алиев сказал: "Мы здесь для того, чтобы поговорить о проблемах Каспийского моря. Но я знаю, что, как всегда, вы также собираетесь спросить меня о демократии в Азербайджане. Поэтому позвольте мне спросить вас о демократии в вашей стране. Правильно ли я понимаю: у вас только что прошли выборы, и человек, набравший наибольшее количество голосов, не был объявлен президентом? В то время как человек, который объявлен президентом, является сыном бывшего президента, также занимавшего ранее должность главы американской версии КГБ. Это правильно? И выборы были завершены судебным разбирательством в американском штате, который возглавляет брат человека, объявленного победителем? Хм, хорошо, а теперь расскажите мне о демократии в Азербайджане".

Это было очень проницательное наблюдение, которое отражало суть Гейдара Алиева. Он был личностью с глубоко аналитическим складом ума, высокоинтеллектуальным, внимательно наблюдающим за реакцией окружающих его людей и всегда готовым бросить вызов.

Эти черты личности проявлялись во многих других отношениях. Именно после глубокого анализа и наблюдения за мировыми событиями, появилось видение "Контракта века" по возрождению нефтегазовой промышленности Азербайджана за счет частных инвестиций международных нефтяных компаний, а затем по развитию экспортных трубопроводов.

Президент Алиев так четко и твердо придерживался этой своей позиции, что он убедил международное сообщество в том, что эти проекты будут реализованы, причем задолго до того, как это действительно осуществилось. И мы были полны желания работать вместе над реализацией этих проектов.

- Известно, что Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию нефтегазовых проектов и трубопроводов, соединяющих Азербайджан с мировым рынком. Какова была его роль в реализации глобальных энергетических проектов Азербайджана, таких как "Контракт века" и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан?

- Без нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан" и Южно-Кавказского газопровода Азербайджан никогда бы не оказался в той позиции, в которой страна находится сейчас. Эти трубопроводы изменили все для Азербайджана, и не только с экономической точки зрения. Они соединили Азербайджан не только с Грузией и Турцией, но и с Трансатлантическим сообществом, в том числе и с США, в политическом смысле. И именно так Азербайджан добился стабильного роста, что привело к освобождению оккупированных территорий в 2020 году.

Действительно, вполне возможно, что нефтегазовый бизнес Азербайджана никогда бы не восстановился после распада СССР. Видение Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить свой энергетический сектор, как я упоминал ранее, и, в конечном счете, экспортировать свои энергоресурсы по этим трубопроводам. Его видение также включало привлечение иностранных инвестиций геополитически сбалансированным способом, чтобы Азербайджан не нажил себе врагов. Это означало привлечение в свое время инвестиций от компаний, базирующихся в Великобритании, Турции и Японии, а также от российских и даже иранских компаний.

Он понял, что в Азербайджане недостаточно денег для возрождения энергетического сектора страны, поэтому организовал "Контракт века", в котором приняли участие компании из разных стран, вложившие средства и в конечном итоге построившие трубопроводы.

- Как развивались американо-азербайджанские связи во время президентства Гейдара Алиева? Были ли американские компании задействованы на азербайджанском рынке?

- США сыграли решающую роль в развитии этих энергетических проектов. Без помощи США эти проекты никогда бы не осуществились. Об этом часто говорит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Нужен был кто-то, кто организовал бы все страны и компании. ЕС не был готов к этому, страны Евросоюза даже не поддерживали Южный газовый коридор примерно до 2007 года. Я провел много времени в Брюсселе, Берлине, Париже и Софии, пытаясь убедить наших партнеров в ЕС в том, что Южный газовый коридор отвечает их собственным интересам, чтобы они могли также рассчитывать на газ из Азербайджана, а не на такие большие объемы газа из России.

Что касается частных энергетических компаний США, в то время они не добывали в Азербайджане ни нефть, ни природный газ и поэтому не оказали никакого влияния на политику правительства США по поддержке этих трубопроводов. Некоторые американские нефтяные компании даже выступили против проекта "Баку-Тбилиси-Джейхан", утверждая, что правительство США не имеет права вмешиваться в решения частного бизнеса. Но правительство США видело геостратегическую необходимость в этих проектах, которые обеспечивали бы суверенитет и независимость Азербайджана, свободное поступление углеводородов на рынок посредством коммерчески выгодных инвестиций и снижали способность России использовать поставки нефти и природного газа для манипулирования европейскими союзниками.

Мы в правительстве США понимали, что эти проекты будут коммерчески жизнеспособными. И были правы. Получилось, что, например, для компании BP инвестиции в разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" вместе с основным экспортным нефтепроводом БТД оказались одними из двух самых прибыльных в мире на тот момент.

- Азербайджан стал самой развитой страной в регионе, особенно после распада СССР…

- Единственный способ, которым можно было бы достичь сегодняшнего уровня экономического развития в Азербайджане - это возродить нефтегазовую промышленность страны. По сути, Азербайджан имел аграрный уклад с примерно столетней историей добычи нефти. Благодаря своему видению Гейдар Алиев сделал все необходимое для того, чтобы превратить страну в ключевого игрока на мировом энергетическом рынке. С этой целью он принимал очень смелые решения по обновлению энергетического сектора, и его план сработал.

Сегодня президент Ильхам Алиев также заслуживает большой похвалы за реформирование Государственной нефтяной компании SOCAR и других государственных предприятий и привлечение все новых и новых инвестиций. Сегодня частные компании Азербайджана действительно становятся конкурентоспособными на мировой арене.

Я приезжаю в Азербайджан с августа 1997 года. Тогда из аэропорта в город вела только 2-полосная дорога, а не 6-полосное шоссе, как сегодня. При выезде из аэропорта на светофоре вы поворачивали налево и направлялись по дороге, похожей на проселочную, в город. Не было никакого освещения... за исключением одного участка - за счет факела для сжигания газа на нефтеперерабатывающем заводе SOCAR. Теперь, это современная, ярко освещенная электричеством, выработанным из газа, а не за счет сжигания его.

И сегодня Азербайджан вступает в новую фазу с масштабными инвестициями в солнечную и ветряную энергетику, что также обеспечит экспорт большего объема природного газа в Европу, что принесет стране гораздо больше доходов.