Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции генерал армии Метин Токель заявил, что огорчен атакой дронов на Нахчыван.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, он заявил об этом в ходе встречи с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхуном Джалиловым.

М. Токель подчеркнул важность взаимных визитов для дальнейшего расширения военного сотрудничества на основе стратегического союзничества. По его словам, Азербайджанская армия последовательно развивается, что вызывает удовлетворение братской Турции.

Дж. Джалилов отметил, что после атаки дронов на Нахчыванский международный аэропорт рейсы по маршруту Нахчыван–Баку и обратно были приостановлены. По его словам, организация авиарейсов из Баку в турецкий город Ыгдыр 5–9 марта для обеспечения перевозки пассажиров между автономной республикой и основной частью страны стала наглядным проявлением союзнических отношений Азербайджана и Турции.

На встрече были обсуждены различные направления азербайджано-турецкого стратегического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.