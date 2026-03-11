Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 19:28
    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван

    Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции генерал армии Метин Токель заявил, что огорчен атакой дронов на Нахчыван.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, он заявил об этом в ходе встречи с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхуном Джалиловым.

    М. Токель подчеркнул важность взаимных визитов для дальнейшего расширения военного сотрудничества на основе стратегического союзничества. По его словам, Азербайджанская армия последовательно развивается, что вызывает удовлетворение братской Турции.

    Дж. Джалилов отметил, что после атаки дронов на Нахчыванский международный аэропорт рейсы по маршруту Нахчыван–Баку и обратно были приостановлены. По его словам, организация авиарейсов из Баку в турецкий город Ыгдыр 5–9 марта для обеспечения перевозки пассажиров между автономной республикой и основной частью страны стала наглядным проявлением союзнических отношений Азербайджана и Турции.

    На встрече были обсуждены различные направления азербайджано-турецкого стратегического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван
    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван
    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван
    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван
    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван
    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван
    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван

    Минобороны Азербайджана ВС Турции Удар по аэропорту Нахчывана
    Фото
    Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı: Naxçıvana dron hücumu üzücüdür
    Ты - Король

    Последние новости

    19:59
    Фото

    Азербайджан и США намерены сформировать совместную инвестиционную модель

    Бизнес
    19:42
    Фото

    В Баку обсудили подготовку к Всемирному форуму по межкультурному диалогу

    Kультурная политика
    19:28
    Фото

    Метин Токель: Мы огорчены атакой дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    19:14

    Служба восстановления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов выбирает аудитора

    Финансы
    19:14
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в Центре "Поддержка жизни"

    Внутренняя политика
    19:12
    Фото

    Баку и Анкара обсудили в Нахчыване планирование совместных военных учений

    Армия
    19:03
    Фото

    Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов

    Внешняя политика
    19:01

    Пашинян: Страны Южного Кавказа должны сами позаботиться о своей безопасности

    В регионе
    18:59
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы 30 граждан Индонезии и КНР - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    Лента новостей