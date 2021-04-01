Меркель примет участие в весенней сессии ПАСЕ

По случаю председательства Германии в Комитете министров Cовета Европы канцлер Ангела Меркель и государственный министр по делам Европы Михаэль Рот примут участие в весенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в гибридном формате с 19 по 22 апреля.
Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте организации.
Отмечается, что председатель Европейского парламента Давид Сассоли, президент Республики Молдова Майя Санду и генеральный секретарь организации Мария Пейчинович Бурич также выступят перед ПАСЕ.
В повестку дня также входит обсуждение видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы.