Меркель примет участие в весенней сессии ПАСЕ

По случаю председательства Германии в Комитете министров канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в весенней сессии ПАСЕ 19-22 апреля

По случаю председательства Германии в Комитете министров Cовета Европы канцлер Ангела Меркель и государственный министр по делам Европы Михаэль Рот примут участие в весенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в гибридном формате с 19 по 22 апреля.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что председатель Европейского парламента Давид Сассоли, президент Республики Молдова Майя Санду и генеральный секретарь организации Мария Пейчинович Бурич также выступят перед ПАСЕ.

В повестку дня также входит обсуждение видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы.