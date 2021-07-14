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Мэр Тбилиси прогулялся по Баку

Мэр Тбилиси прогулялся по Баку Грузинская делегация во главе с мэром города Тбилиси Кахой Каладзе в рамках визита прогулялись по городу Баку.
Внешняя политика
14 июля 2021 г. 16:31
Мэр Тбилиси прогулялся по Баку

Грузинская делегация во главе с мэром города Тбилиси Кахой Каладзе в рамках визита прогулялись по городу Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, Каха Каладзе и гости столицы отметили, что в Баку очень чисто.

Мэр отметил, что чувствуется особое внимание к этой сфере со стороны коммунальных служб.

Каладзе особо подчеркнул успешные работы по озеленению, проводимые в городе со сложным ландшафтом, и отметил, что эти работы возможны только благодаря тщательному уходу.

Гости осмотрели многие достопримечательности Баку, побывали в Центре Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisi meri Bakını gəzib

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