Мэр Тбилиси прогулялся по Баку

Грузинская делегация во главе с мэром города Тбилиси Кахой Каладзе в рамках визита прогулялись по городу Баку.

Грузинская делегация во главе с мэром города Тбилиси Кахой Каладзе в рамках визита прогулялись по городу Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, Каха Каладзе и гости столицы отметили, что в Баку очень чисто.

Мэр отметил, что чувствуется особое внимание к этой сфере со стороны коммунальных служб.

Каладзе особо подчеркнул успешные работы по озеленению, проводимые в городе со сложным ландшафтом, и отметил, что эти работы возможны только благодаря тщательному уходу.

Гости осмотрели многие достопримечательности Баку, побывали в Центре Гейдара Алиева.