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Мэр Нью-Йорка встретился с послами Азербайджана

Мэр Нью-Йорка встретился с послами Азербайджана Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим и постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Яшар Алиев встретились с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.
Внешняя политика
27 июня 2022 г. 21:13
Мэр Нью-Йорка встретился с послами Азербайджана

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим и постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Яшар Алиев встретились с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

Как сообщает местное бюро Report, на встрече был отмечен высокий уровень отношений между США и Азербайджаном в последнее время и подчеркнута важность дальнейшего развития отношений в политической, экономической, культурной и других сферах.

Мэр рассказал об активной деятельности азербайджанской общины, проживающей в крупнейшем городе США Нью-Йорке.

Стороны обменялись мнениями о будущих проектах в сфере образования, культуры, экономики и других сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-York meri Azərbaycan səfirləri ilə görüşüb

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