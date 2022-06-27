Мэр Нью-Йорка встретился с послами Азербайджана

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим и постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Яшар Алиев встретились с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим и постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Яшар Алиев встретились с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

Как сообщает местное бюро Report, на встрече был отмечен высокий уровень отношений между США и Азербайджаном в последнее время и подчеркнута важность дальнейшего развития отношений в политической, экономической, культурной и других сферах.

Мэр рассказал об активной деятельности азербайджанской общины, проживающей в крупнейшем городе США Нью-Йорке.

Стороны обменялись мнениями о будущих проектах в сфере образования, культуры, экономики и других сферах.