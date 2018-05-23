Мэр Лас-Вегаса подписала декларацию в связи со 100-летием АДР

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Мэр города Лас-Вегас штата Невада США Каролин Гудман подписала поздравительную декларацию в связи со 100-летней годовщиной Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В адресованной Генеральному консульству Азербайджана декларации мэр города Лас-Вегас поздравила азербайджанский народ с этим особым юбилеем и передала свои наилучшие пожелания.

В документе также особо подчеркнуто устойчивое развитие и укрепление дружбы и партнерства между Азербайджаном и США.

Отметим, что именуемый столицей развлечений мира город Лас-Вегас является одним из самых посещаемых туристических центров США. Самый большой по численности населения город Лас-Вегас является ведущим культурным, финансовым и бизнес-центром штата Невада.