 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мэр Лас-Вегаса подписала декларацию в связи со 100-летием АДР

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Мэр города Лас-Вегас штата Невада США Каролин Гудман подписала поздравительную декларацию в связи со 100-летней годовщиной Азербайджанской Демократической Республики.

    Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

    В адресованной Генеральному консульству Азербайджана декларации мэр города Лас-Вегас поздравила азербайджанский народ с этим особым юбилеем и передала свои наилучшие пожелания.

    В документе также особо подчеркнуто устойчивое развитие и укрепление дружбы и партнерства между Азербайджаном и США.

    Отметим, что именуемый столицей развлечений мира город Лас-Вегас является одним из самых посещаемых туристических центров США. Самый большой по численности населения город Лас-Вегас является ведущим культурным, финансовым и бизнес-центром штата Невада.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi