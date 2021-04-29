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Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ

Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ "Мы будем бороться за свою территорию так же, как и Азербайджан"
Внешняя политика
29 апреля 2021 г. 11:42
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
Александр Маркушин
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"Украина и Азербайджан - это друзья, наши народы дружат. Украина всегда поддерживала Азербайджан, и Азербайджан, что немало важно, всегда поддерживал Украину. Более того, у нас есть дружба между городами, и мы этим очень гордимся".

Об этом Report заявил мэр украинского города Ирпеня Александр Маркушин.

"Украина сейчас находится в такой же ситуации в какой Азербайджан раньше находился. И у нас тоже часть территории, к сожалению, оккупировали. Каждая страна желает и хочет освободить свои земли. И мы будем бороться за свою территорию так же, как и Азербайджан", - заявил А. Маркушин.

Он подчеркнул, что обе страны поддерживают друг друга в вопросе территориальной целостности: "Конечно же, мы всегда поддерживаем, что территория, которая исторически была украинской, должна быть украинской, а та, что была азербайджанской, должна быть азербайджанской".

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