Эльчин Ибадов: Активы SOCAR Türkiye достигли 692 млрд лир

В прошлом году общая стоимость активов SOCAR Türkiye достигла 692 млрд турецких лир (около 13,79 млрд долларов США).

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор дочерней структуры Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Türkiye Enerji - Эльчин Ибадов.

По его словам, в 2025 году инвестиционные расходы компании составили около 19 млрд долларов.

"Эти показатели наглядно свидетельствуют о том, что мы не отступаем от своих инвестиционных обязательств даже в сложных макроэкономических условиях", - отметил он.

Ибадов подчеркнул, что отчетный период стал непростым этапом для энергетической и нефтехимической отраслей.

"Избыток предложения на нефтяных рынках усиливал давление на цены, а наращивание мощностей в Азии привело к снижению нефтехимической маржи ниже исторических средних показателей. Высокие цены на природный газ ограничивали динамику спроса. В то же время колебания валютных курсов и сохраняющаяся геополитическая неопределенность оказывали дополнительное давление на операционные расходы.

Несмотря на все эти факторы, SOCAR Türkiye продолжала создавать стоимость благодаря операционной устойчивости, стратегической гибкости и сильной внутренней культуре эффективности", - заявил он.

По словам Ибадова, важным стратегическим шагом в направлении новых инвестиций стало завершение приобретения Центральноанатолийской парогазовой электростанции комбинированного цикла (ИЧАН).

"Эта инвестиция стала значительным шагом в реализации стратегии SOCAR по производству электроэнергии из природного газа, позволила интегрировать нашу деятельность в сфере энергоснабжения и производства и расширить цепочку создания стоимости", - отметил он.

Ибадов добавил, что благодаря приобретению 25%-ной доли в компании TFS Akaryakıt Hizmetleri, эксклюзивном поставщике авиационного топлива для аэропорта Стамбула, SOCAR укрепила свои позиции в авиационном сегменте.

"Входящая в группу компания SOCAR Terminal в прошлом году заключила соглашение о стратегическом партнерстве с одной из ведущих мировых компаний в сфере контейнерных перевозок - Mediterranean Shipping Company (MSC). В рамках этого сотрудничества мы осуществим совместные инвестиции в SOCAR Terminal - крупнейший контейнерный порт Эгейского моря, что позволит еще больше укрепить роль Турции в глобальной цепочке поставок", - сообщил он.

Отметим, что SOCAR Türkiye, основанная в конце 2006 года, работает в Турции в сферах нефтепереработки, нефтехимии и торговли природным газом. Компания владеет 51% акций Petkim Petrokimya Holding, построила нефтеперерабатывающий завод STAR, контейнерный терминал и электростанцию. Кроме того, она поставляет газ на внутренний рынок и обеспечивает топливом самолеты в аэропортах нескольких крупных городов Турции.