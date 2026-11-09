İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Elçin İbadov: "SOCAR Türkiye"nin aktivləri 692 milyard lirəyə çatıb"

    Energetika
    • 09 noyabr, 2026
    • 15:48
    Elçin İbadov: SOCAR Türkiyenin aktivləri 692 milyard lirəyə çatıb

    Ötən il "SOCAR Türkiye"nin ümumi aktivlərinin dəyəri 692 milyard türk lirəsinə (təxminən 13,79 milyard ABŞ dollara) çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) törəmə strukturu olan "SOCAR Türkiye Enerji"nin baş icraçı direktoru Elçin İbadov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə şirkətin investisiya xərcləri təqribən 19 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə çatıb: "Bu göstəricilər mürəkkəb makroiqtisadi şəraitdə belə investisiya öhdəliklərimizdən geri addım atmadığımızın aydın göstəricisidir".

    E. İbadov vurğulayıb ki, hesabat dövründə enerji və neft-kimya sahələri üçün açıq-aşkar çətin bir mərhələ olub: "Neft bazarlarında təklifin bolluğu qiymətlər üzərində təzyiqi gücləndirərkən, Asiya mənşəli güc artımları neft-kimya marjalarını tarixi orta göstəricilərdən aşağı endirib; yüksək təbii qaz qiymətləri isə tələb dinamikasını məhdudlaşdırıb. Eyni zamanda, valyuta məzənnəsindəki dalğalanmalar və davam edən geosiyasi qeyri-müəyyənliklər əməliyyat xərclərini əlavə təzyiq altına alıb.

    Bütün bu amillərə rəğmən, "SOCAR Türkiyə" əməliyyat dayanıqlılığı, strateji çevikliyi və güclü daxili səmərəlilik mədəniyyəti sayəsində dəyər yaratmağa davam edib".

    O, yeni investisiyalar istiqamətində isə həlledici strateji addım kimi "İç Anadolu Təbii Qaz Kombinə Edilmiş Tsikl Elektrik Stansiyası"nın (İÇAN) alınmasını başa çatdığını qeyd edib.

    "Bu yatırım SOCAR-ın "Təbii Qazdan Elektrik İstehsalı" strategiyasını həyata keçirərək enerji təchizatı və istehsalı fəaliyyətlərimizi inteqrasiya edən, dəyər zəncirini yuxarıya doğru genişləndirən əhəmiyyətli bir addım olub"

    E. İbadov əlavə edub ki, İstanbul Hava Limanının müstəsna reaktiv yanacaq təchizatçısı olan "TFS Akaryakıt Hizmetleri" şirkətindəki 25 %-lik pay vasitəsilə SOCAR aviasiya seqmentindəki strateji mövcudluğunu gücləndirdi.

    "Qrupa daxil olan şirkətimiz -"SOCAR Terminal" ötən il qlobal konteyner daşımalarının aparıcı şirkətlərindən biri olan "Mediterranean Shipping Company" (MSC) ilə strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi bağladı. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Egey dənizinin ən iri konteyner limanı olan "SOCAR Terminal"da gerçəkləşdirəcəyimiz birgə investisiyalarla Türkiyənin qlobal təchizat zəncirindəki rolunu daha da möhkəmləndirəcəyik", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, 2006-cı ilin sonlarında təsis edilən "SOCAR Türkiye" Türkiyədə neft emalı, neft-kimya və təbii qaz ticarəti sahələrində fəaliyyət göstərir. Şirkət "Petkim Petrokimya Holding"in 51 %-lik səhm paketinə nəzarət edir, STAR neft emalı müəssisəsi, konteyner terminalı və elektrik stansiyası inşa edib, üstəlik daxili bazara qaz tədarükü və Türkiyənin bir neçə böyük şəhərindəki hava limanlarında təyyarələrin yanacaqdoldurma stansiyalarına yanacaq təchizatı ilə fəaliyyət göstərir.

    İnvestisiya qoyuluşu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    Эльчин Ибадов: Активы SOCAR Türkiye достигли 692 млрд лир
    Elchin Ibadov: SOCAR Türkiye's assets reach 692 billion liras
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:03
    Foto
    Video
    Əsrlərin Qaraqayası: azərbaycanlılar qovulub, kəndin adı dəyişdirilib
    Daxili siyasət
    18:52
    Seneqal sahillərində miqrant qayığının aşması nəticəsində ölənlərin sayı 39-a çatıb
    Digər ölkələr
    18:32
    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    18:13
    Fransanı yenidən ümumxalq etirazları bürüyəcək
    Digər ölkələr
    18:07
    Azərbaycanda yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yoluna keçirilməsi planlaşdırılır
    İnfrastruktur
    17:56
    Eka Tkeşelaşvili: Ekoloji problemlər təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, bütün dünya üçün aktualdır
    Ekologiya
    17:51
    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək
    Sənaye
    17:49
    Video
    İzmirdəki zavodda partlayışda ölənlərin sayı 10-a çatıb - Yenilənib-4
    Region
    17:44
    Raul Qonsales "Ovyedo"nun baş məşqçisi təyin olunub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti