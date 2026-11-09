Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 16:31
    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе

    В Азербайджанском доме в Брюсселе состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Победы с участием представителей азербайджанской общины, проживающих в различных городах Бельгии, и студентов, обучающихся в стране.

    Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие было организовано Азербайджанским домом при поддержке посольства страны в Бельгии.

    Выступившие поздравили соотечественников с Днем Победы, подчеркнув историческую значимость победы, одержанной азербайджанской армией в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

    Они также отметили, что Отечественная война и победа в ней занимает особое место в истории Азербайджана, став воплощением национального единства, солидарности и безграничной преданности Родине.

    Среди выступавших были первый секретарь посольства Азербайджана в Бельгии Эмин Рустамов, руководитель платформы MADANİ Эмин Алиев, председатель Союза азербайджанцев FireLand Илаха Тагиева, председатель Ассоциации азербайджанской культуры BUTAM Ясамен Аббаси, сопредседатель Ассоциации азербайджанских студентов Бельгии İRS Нурлана Вейсова и др.

    В выступлениях было подчеркнуто, что на соотечественниках, проживающих за рубежом, лежит большая ответственность в сохранении национальных ценностей и поддержании связи с исторической родиной.

    День Победы ежегодно отмечается соотечественниками за пределами Азербайджана с чувством гордости, радости и воодушевления.

    На вечере был продемонстрирован короткометражный художественный фильм "Torpağı sanı yaşayasan", снятый при финансовой поддержке Министерства культуры и Киноагентства.

    В завершение мероприятия прозвучали патриотические песни.

    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе
    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе
    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе
    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе
    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе
    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе
    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе
    День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе
    Брюссель 8 Ноября - День Победы
    Фото
    Brüsseldə Zəfər Günü qeyd olunub
    Фото
    Azerbaijan House in Brussels hosts Victory Day event
    44 filmi
    44 filmi

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