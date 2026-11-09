День Победы Азербайджана отметили в Брюсселе

В Азербайджанском доме в Брюсселе состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Победы с участием представителей азербайджанской общины, проживающих в различных городах Бельгии, и студентов, обучающихся в стране.

Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие было организовано Азербайджанским домом при поддержке посольства страны в Бельгии.

Выступившие поздравили соотечественников с Днем Победы, подчеркнув историческую значимость победы, одержанной азербайджанской армией в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Они также отметили, что Отечественная война и победа в ней занимает особое место в истории Азербайджана, став воплощением национального единства, солидарности и безграничной преданности Родине.

Среди выступавших были первый секретарь посольства Азербайджана в Бельгии Эмин Рустамов, руководитель платформы MADANİ Эмин Алиев, председатель Союза азербайджанцев FireLand Илаха Тагиева, председатель Ассоциации азербайджанской культуры BUTAM Ясамен Аббаси, сопредседатель Ассоциации азербайджанских студентов Бельгии İRS Нурлана Вейсова и др.

В выступлениях было подчеркнуто, что на соотечественниках, проживающих за рубежом, лежит большая ответственность в сохранении национальных ценностей и поддержании связи с исторической родиной.

День Победы ежегодно отмечается соотечественниками за пределами Азербайджана с чувством гордости, радости и воодушевления.

На вечере был продемонстрирован короткометражный художественный фильм "Torpağı sanı yaşayasan", снятый при финансовой поддержке Министерства культуры и Киноагентства.

В завершение мероприятия прозвучали патриотические песни.