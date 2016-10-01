Мексика и Азербайджан расширяют межпарламентские связи

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Вице-президент межпарламенской дружеской группы Мексика-Азербайджан, депутат Венсеслао Мартинес Сантос провел встречу с межпарламентской рабочей группой Азербайджан-Мексика в Милли Меджлисе.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, руководитель группы депутат Ульви Гулиев представил общую информацию о Милли Меджлисе.

Депутат отметил важность развития межпарламентских связей, что, в свою очередь, вносит вклад в остальные сферы двустороннего сотрудничества.

Мартинес Сантос подчеркнул цель своего визита и рассказал о важности Бакинского Международного Гуманитарного Форума на мировой арене. Он отметил динамику в двусторонних отношениях между Мексикой и Азербайджаном в последние годы, в особенности, с началом деятельности соответствующих Посольств двух стран. Парламентарий затронул области, где обе страны могли бы реализовать обмен знаниями и опытом.

В ходе встречи стороны высоко оценили интенсификацию двусторонних встреч и визитов, отметили их большой вклад в развитие связей в многочисленных областях.

На встрече присутствовал посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.