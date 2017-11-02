Мехрибан Алиева встретилась с заместителем председателя Сената Италии Линдой Ланзиллоттой

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 2 ноября встретилась в Баку с делегаций, возглавляемой заместителем председателя Сената Италии Линдой Ланзиллоттой.

Как сообщает Report, Первый вице-президент Азербайджана выразила признательность заместителю председателя Сената Италии Линде Ланзиллотте за дружеское отношение и внимание к нашей стране. Подчеркнув, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией, Мехрибан Алиева с удовлетворением отметила, что между нашими странами существуют успешные отношения, отвечающие обоюдным интересам.

Констатировав, что наше сотрудничество охватывает многие сферы – политическую, экономическую, гуманитарную, и связи развиваются, Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула, что наша страна вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы. Мехрибан Алиева отметила, что с реализацией проекта «Южный газовый коридор» роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы еще больше возрастет. Она сказала, что Италия, присоединившись к проекту ТАР, успешно сотрудничает с Азербайджаном в этой области. Отметив, что на сегодняшний день выполнено 60 процентов работ по строительству Трансадриатического трубопровода (ТАР), Мехрибан Алиева выразила надежду на то, что он будет сдан в эксплуатацию вовремя.

Напомнив, что отношения с Италией развиваются во многих сферах и отметив наличие еще большего потенциала, Первый вице-президент Азербайджана выразила уверенность в том, что в будущем этот потенциал будет использоваться более эффективно. Она отметила, что могут быть реализованы проекты в гуманитарной сфере, которые еще больше сблизят наши страны и народы.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила надежду на то, что визит заместителя председателя Сената Италии Линды Ланзиллотты в нашу страну придаст новый импульс предпринимаемым в этом направлении шагам.

Поблагодарив за встречу, заместитель председателя Сената Италии Линда Ланзиллотта подчеркнула, что Италия заинтересована в развитии отношений с нашей страной.