Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Ватикана

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 23:29
    Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Ватикана

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 17 октября встретилась с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

    Мехрибан Алиева
    Фото
    Mehriban Əliyeva Vatikanın dövlət katibi ilə görüşüb

    Последние новости

    00:06
    Видео

    Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме

    Другие страны
    00:05

    Минуло пять лет со дня освобождения Худаферинского моста

    Карабах
    00:00

    Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

    Внутренняя политика
    23:53

    Постпред при ООН: В постконфликтный период жертвами мин стали 409 граждан Азербайджана

    Внешняя политика
    23:35
    Фото

    Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-города Ватикан

    Внешняя политика
    23:33

    Генсек ТюркПА встретился с министром иностранных дел Казахстана

    Внешняя политика
    23:29
    Фото

    Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Ватикана

    Внешняя политика
    23:22

    Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    23:16

    Трамп подтвердил атаку на подводную лодку с наркотиками в Карибском море

    Другие страны
    Лента новостей