Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Ватикана
Внешняя политика
- 17 октября, 2025
- 23:29
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 17 октября встретилась с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Последние новости
00:06
Видео
Трамп провел встречу с Зеленским в Белом домеДругие страны
00:05
Минуло пять лет со дня освобождения Худаферинского мостаКарабах
00:00
Сегодня День восстановления государственной независимости АзербайджанаВнутренняя политика
23:53
Постпред при ООН: В постконфликтный период жертвами мин стали 409 граждан АзербайджанаВнешняя политика
23:35
Фото
Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-города ВатиканВнешняя политика
23:33
Генсек ТюркПА встретился с министром иностранных дел КазахстанаВнешняя политика
23:29
Фото
Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем ВатиканаВнешняя политика
23:22
Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в БакуИнфраструктура
23:16