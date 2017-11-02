Мехрибан Алиева встретилась с членами группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной Ассамблеи Французской Республики

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 2 ноября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с делегацией, в которую входят члены группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной Ассамблеи Французской Республики.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Пьера Алена Рафана с назначением на должность руководителя группы дружбы Франция-Азербайджан, пожелала ему успехов в деятельности. Сообщив, что будучи депутатом Милли Меджлиса она руководила группой дружбы Азербайджан-Франция, Meхрибан Алиева отметила, что деятельность группы придала импульс расширению связей между нашими странами. "Верю, что в результате будущей деятельности мы будем еще лучше использовать потенциал наших связей", - сказала первый вице-президент Азербайджана. Она отметила, что это послужит дальнейшему укреплению связей.

Сообщив, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией, Meхрибан Алиева подчеркнула, что в течение минувших лет сотрудничество между нашими странами развивалось. Первый вице-президент отметила, что Азербайджан придает важность отношениям с Францией во всех сферах. Особо подчеркнув в числе приоритетов нашей страны гуманитарную сферу, Meхрибан Алиева отметила, что в последние годы в этой области были достигнуты большие успехи. Коснувшись сотрудничества в сфере образования, первый вице-президент Азербайджана рассказала о крупных проектах, реализуемых между нашими странами в этом направлении. Она сообщила, что в нашей стране действуют Французский лицей, Французско-Азербайджанский Университет, и это служит развитию как системы образования Азербайджана, так и двусторонних связей.

Напомнив о том, что в последние годы между Францией и Азербайджаном налажено хорошее сотрудничество в различных сферах, подписаны соглашения о побратимстве городов, Meхрибан Алиева отметила, что первые шаги в этом направлении были предприняты в культурной сфере, цель реализуемых проектов заключается в популяризации нашей страны в регионах Франции. Первый вице-президент Азербайджана расценила как позитивный факт положительное влияние шагов, предпринимаемых в этой сфере, и на экономические связи. Meхрибан Алиева отметила, что во многих сферах налажено успешное сотрудничество, подчеркнув, что в то же время и потенциал велик. Она выразила надежду на то, что использование этого потенциала приведет к дальнейшему укреплению дружественных отношений между нашими странами и народами. Выразив надежду на то, что первый визит Пьера Aлена Рафана в нашу страну пройдет успешно, Meхрибан Алиева пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

Руководитель группы дружбы Франция-Азербайджан Пьер Ален Рафан отметил, что в период деятельности на этой должности приложит все усилия для углубления сотрудничества между нашими странами.