    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами диалога между президентами Азербайджана и США

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 09:21
    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами диалога между президентами Азербайджана и США

    Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своих страницах в социальных сетях видеокадрами диалога между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

    Report представляет данную публикацию:

    Мехрибан Алиева диалог публикация Ильхам Алиев Дональд Трамп
    Видео
    Mehriban Əliyeva Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin səmimi dialoqunun videosunu paylaşıb
    Видео
    First Vice-President Mehriban Aliyeva shares video footage of dialogue between Presidents of Azerbaijan and US

