Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами диалога между президентами Азербайджана и США
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 09:21
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своих страницах в социальных сетях видеокадрами диалога между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
Report представляет данную публикацию:
