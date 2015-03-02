Мехмет Гермез: Наша нация скорбит и носит в сердце ту же боль, что и наши братья

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Наша нация скорбит и носит в сердце ту же боль, что и наши азербайджанские братья".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил на встрече с председателем Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубаризом Гурбанлы глава Управления по делам религии Турции Мехмет Гермез. Он в частности сказал: "Горе Азербайджана - наше горе, счастье Азербайджана - наше счастье".

Касаясь двусторонних связей, М.Гермез выразил удовлетворенность уровнем развития отношений в политической, социальной, культурной и других областях. Он также напомнил о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В свою очередь М.Гурбанлы отметил, что основная их цель заключается в передаче религиозных ценностей будущим поколениям в Азербайджане.

"Однако мы видим вмешательство радикальных группировок извне", - заявил он.