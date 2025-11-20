Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Меджнун Мамедов: Баку и Рига готовятся подписать 6 документов о расширении сотрудничества

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 19:59
    Меджнун Мамедов: Баку и Рига готовятся подписать 6 документов о расширении сотрудничества

    Азербайджан и Латвия в ближайшее время планируют подписать шесть документов, которые откроют новые возможности для развития двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

    По его словам, в рамках правовой базы между двумя странами на сегодняшний день подписано 47 документов: "Проекты шести документов в настоящее время находятся на рассмотрении. Подписание этих документов в ближайшем будущем откроет новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами", - заявил министр.

    Глава ведомства отметил, что взаимоотношения между Азербайджаном и Латвией основаны на принципах взаимного уважения и партнерства.

    "Азербайджан придает большое значение дальнейшему расширению нашего сотрудничества. Совместная декларация об установлении стратегического партнерства, подписанная в ходе официального визита президента Ильхама Алиева в Латвию в 2017 году, обеспечивает правовую основу для шагов, которые будут предприняты в этом направлении. Уверен, что наша практическая деятельность, основанная на этой Декларации, будет способствовать установлению и дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства", - добавил Мамедов.

    По словам министра, страны должны уделять особое внимание росту взаимного товарооборота.

    "Азербайджан и Латвия создали благоприятную инвестиционную среду. Учитывая имеющийся у нас потенциал, мы полны решимости активизировать совместные усилия по увеличению товарооборота. Благоприятный инвестиционный климат в наших странах расширяет возможности для сотрудничества между нашими предпринимателями.

    Крупные проекты транспортной инфраструктуры Азербайджана, такие как Средний коридор, способствуют созданию важной торговой платформы между Востоком и Западом. Уверен, что эти проекты принесут пользу нашим странам в установлении более эффективных торговых отношений", - сказал он.

    Мамедов также отметил, что Азербайджан придает большое значение расширению сотрудничества с Латвией в области сельского хозяйства: "Передача передовых технологий, укрепление человеческого капитала и взаимный обмен опытом в других областях могут стать основой нашего сотрудничества".

