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МЧС: Завтра утром мы будем поддерживать тушение лесных пожаров в Турции

МЧС: Завтра утром мы будем поддерживать тушение лесных пожаров в Турции Завтра утром мы будем поддерживать тушение лесных пожаров в Турции.
Внешняя политика
18 августа 2024 г. 00:45
МЧС: Завтра утром мы будем поддерживать тушение лесных пожаров в Турции

Завтра утром мы будем поддерживать тушение лесных пожаров в Турции.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил капитан самолета-амфибии "Бе-200ЧС" Низами Гяхраманов.

"Как известно, в Измире (Турция) вспыхнули лесные пожары. В соответствии с поручением нашего уважаемого президента Ильхама Алиева самолет-амфибия "Бе-200ЧС" авиационного подразделения МЧС Азербайджана отправляется в Турцию. Примерно через час наш самолет приземлится в аэропорту Измира. Утром мы окажем поддержку в тушении пожара", - заявил Н.Гяхраманов.

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Версия на азербайджанском языке Фото FHN rəsmisi: Səhər Türkiyədə meşə yanğınının söndürülməsinə dəstək verəcəyik

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