Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдателей от ОТГ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ), возглавляемой заместителем генсекретаря Омером Коджаманом.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ), возглавляемой заместителем генсекретаря Омером Коджаманом.

Как сообщили Report в пресс-службе ЦИК, делегация будет мониторить предстоящие первого сентября внеочередные выборы в Милли Меджлис.

Панахов отметил, что впервые выборы в Милли Меджлис пройдут на всех суверенных территориях Азербайджана, и подчеркнул, что всем кандидатам будут обеспечены необходимые условия и широкие возможности.

По его словам, в процессе подготовки к выборам особое внимание было уделено организации процесса на высшем уровне на освобожденных территориях, где создано 54 избирательных участка для более 42 тыс. избирателей.

Коджаман в свою очередь выразил благодарность за встречу и сказал, что рад участвовать в процессе мониторинга выборов в Милли Меджлис.

Наблюдатели также поинтересовались проделанной работой в рамках подготовки к выборам.