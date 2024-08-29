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Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдателей от ОТГ

Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдателей от ОТГ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ), возглавляемой заместителем генсекретаря Омером Коджаманом.
Внешняя политика
29 августа 2024 г. 20:37
Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдателей от ОТГ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ), возглавляемой заместителем генсекретаря Омером Коджаманом.

Как сообщили Report в пресс-службе ЦИК, делегация будет мониторить предстоящие первого сентября внеочередные выборы в Милли Меджлис.

Панахов отметил, что впервые выборы в Милли Меджлис пройдут на всех суверенных территориях Азербайджана, и подчеркнул, что всем кандидатам будут обеспечены необходимые условия и широкие возможности.

По его словам, в процессе подготовки к выборам особое внимание было уделено организации процесса на высшем уровне на освобожденных территориях, где создано 54 избирательных участка для более 42 тыс. избирателей.

Коджаман в свою очередь выразил благодарность за встречу и сказал, что рад участвовать в процессе мониторинга выборов в Милли Меджлис.

Наблюдатели также поинтересовались проделанной работой в рамках подготовки к выборам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəzahir Pənahov TDT nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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